Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'deki yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İKİ ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG