Esenler'de "Amasya Elma Festivali" yapıldı

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından ilki düzenlenen "Amasya Elma Festivali"nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtıldı.

Dörtyol Meydanı'nda yapılan etkinlik, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlki gerçekleştirilen festivalde kurulan kazanlarda elma reçeli ve kompostosu kaynatıldı. Etkinlik kapsamında sahnelenen zeybek oyunu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında, Amasyalı sanatçılar yöresel parçaları seslendirerek, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Elma yeme yarışması ise heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasında, bugün Amasya'yı misafir ettiklerini söyledi.

Anadolu kültürü ile ruhunun kokusunu burada yaşamak ve yaşatmak için anlamlı bir gün olduğunu dile getiren Göksu, "Kimsenin milletin birliğine, dirliğine zarar getiremeyeceğini, kim ne yaparsa yapsın bu milleti bozguna uğratamayacağını bu meydanda herkese haykırmak için buradayız. Derdi büyük olanların, davası büyük olanların meşakkatti de büyük olur. Büyük milletin çocukları olunca düşmanlarınız da büyük oluyor. Ama biz tarih boyunca hiç tutsaklığı kabul etmemiş bir milletin çocukları olarak, biz Türkiye'nin 781 bin kilometrekaresinin her bir zerresinin kardeşliğini bu meydanda yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, meydanda paketler içerisindeki elmalar, vatandaşlara dağıtıldı.

Festivale, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, eski milletvekillerinden Akif Gülle, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda dernek temsilcisi katıldı.

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