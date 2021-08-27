ESENLER AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Eklenme tarihi 27 Ağustos 2021ABONE OL ESENLER AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali 1-7 Eylül Tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Eklenme tarihi 27 Ağustos 2021

ABONE OL ESENLER AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali 1-7 Eylül Tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Birbirinden değerli tiyatro oyuncularının sahne alacağı Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali'nde 7 farklı tiyatro oyunu sahne alacak. Oyunların öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonklör gösterileri de sunulacak. Esenlerli çocuklar ve yetişkinler keyifli vakit geçirecek.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde sahne alacak oyunlar şu şekilde:

1 Eylül Çarşamba

Miras

2 Eylül Perşembe

Mahseri Cümbüş

3 Eylül Cuma

Çamlıca'nın Üç Gülü

4 Eylül Cumartesi

Aşk Bu mu?

5 Eylül Pazar

Bence Hiç Komik Değil

6 Eylül Pazartesi

Türk müsün Canım?

7 Eylül Salı

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Kaynak: Habermetre