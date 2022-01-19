Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
AA / Yener Dedeoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenkaya köyünde Göksel Sümbül'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köydeki 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.