Eşek sütü sabunlar ilgi görüyor

TOKAT - Tokat'ta hobi olarak evinde eşek sütü sabunu yapmaya başlayan ev hanımı sanayi sitesinde açtığı dükkanda seri üretime geçti.

Niksar ilçesinde 2 çocuk annesi Elif Şimşek, dedesinden kalan kil ticaretini farklı bir boyuta taşıdı. Evinin alt katında yaklaşık 1,5 yıl önce kilden zeytinyağlı sabun yapmaya başlayan Şimşek, sabun çeşidini çoğaltmaya karar verdi. Edremit'ten getirttiği eşek sütü ile sabun yapmaya başlayan Şimşek, işlerinin artması üzerine sanayi sitesinde iş yeri kiraladı. Aldığı desteklerle sabun üretiminde kullanmak üzere makine satın alan Şimşek, eğitimini aldığı işini geliştirdi. Yurt içi piyasaya talep üzerine sabun üreten Şimşek, eşek sütü sabunun genç kızlardan ilgi gördüğünü kaydetti.

Şimşek, dedesinin mesleğini yaşatmaya çakıştığını ifade ederek, "Ailemiz Reşadiye'nin Hatipli köyünden olduğumuz için dedelerimiz Kilcilik ile uğraşmış. Yozgat, Çorum, Tokat merkez olmak üzere birçok yerlere atlarla pazarlamış dedelerimiz. Yalnız akraba gününde işte benden büyük olan ablalarım "kil ortada kaldı, değerlendiremedik. Dünyada her türlü maden değerleniyor. Bizimki nerede kaldı" dediler. Bana kilin yere düşen itibarını kurtaracaksın dediler. Ben de bazı araştırmalar yaptım. Kilin macerası temizlikle başlamış. Bundan sonra da temizlikle devam etsin diyerek sabun üretimine başladım" dedi.

Eşek sütü sabuna genç kızlar ilgi gösteriyor

Eşek sütü sabunun ilgi gördüğünü belirten Şimşek, "Eşek sütünün hücre yenileyici özelliği olduğu için eşek sütüne talep gelince ben de eşek sütünden sabun üretmeye başladım. Genelde eşek sütünden sabunu genç kızlar alıyor. Genelde ciltlerinin güzelliğine önem verenler oluyor. Tanesini 15 liradan veriyoruz. Diğer sabunlarla kıyasladığımızda fiyatlar uygun" diye konuştu.