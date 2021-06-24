Eşek Arısı Sokmasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Eşek Arısı Sokması Öldürür Mü?

Eşek arısı sokması durumunda erken ve doğru müdahalede bulunmak gerekir. Özellikle arının türü de tedavide önem taşımaktadır.

Eşek arısı sokması durumunda erken ve doğru müdahalede bulunmak gerekir. Özellikle arının türü de tedavide önem taşımaktadır. Öncelikle eşek arısı soktuğunda öncelikle iğne çıkarılmalıdır.

Eşek Arısı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Eşek arısı sokması genellikle yaz mevsiminde görülmektedir. Eşek arısı sokmalarında doğru tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Özellikle eşek arısı soktuğunda öncelikle vücuttan iğne çıkarılmalıdır. Eşek arısının iğnesi vücuttan hızlı bir şekilde çıkar. Nadi olarak eşek arısı iğnesinin vücutta kaldığı görülmektedir. Eşek arısının soktuğu bölgede acı, yanma ve kaşıntı hissedilir ise yara sıkılarak dışarı atılmalıdır. Eşek arısının soktuğu alan ise sabun ve soğuk su ile iyice yıkanmalıdır. Hemen ardından ise eşek arısının soktuğu bölgeye buz torbası uygulanır. Eşek arısının soktuğu alana buz konulduğu takdirde acı ve şişkinlik de geçecektir.

Eşek Arısı Sokması Nasıl Geçer?

Açık havalarda ve kırsal bölgelerde yapılan aktiviteler sırasında eşek arısı sokma riski çok yüksek olur. Özellikle alerjik bünyelerde eşek arısı sokması çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Eşek arısı sokmasında evde alınan bazı yöntemler ile reaksiyonlar azaltılabilir. Arının soktuğu bölge temizlendikten ve iğne çıkarıldıktan sonra sabun ve soğuk su ile bölge yıkanmalıdır. Ayrıca buz uygulanması da gerekir. Soğuk kompres ve buz uygulaması da şişliği azaltacaktır. Eşek arısı sokmasında mutlaka en yakın hastaneye gidilmelidir. Sağlık kuruluşunda her türlü önlem de alınacaktır. Eşek arısı sokmasına evde yapılan bazı yöntemler de iyi gelecektir.

Eşek arısı soktuğunda yaranın iyileşmesi için bal kullanılabilir. Bal ağrının ve kaşıntının azaltılması için kullanılabilir. Doğal bal yaranın üzerine konulur. Bal ile yaranın üzerine bir bandaj sarılır. Bu şekilde yaklaşık bir saat beklenmesi gerekir. Ayrıca sirke de eşek arısı sokmasına iyi gelecektir. Arı sokulan bölgenin yaklaşık 15 dakika kadar sirke dolu bir kapta bekletilmesi gerekmektedir. Ayrıca pamuk yardımı ile de sirke yaranın üzerine uygulanabilir. Karbonat da eşek arılarının sokması iyi gelen yöntemlerden bir tanesidir. Eşek arısının nötralize edilmesi için de diş macunu kullanılabilir. Ayrıca lavanta yağı, aspirin ve aloe vera da eşek arısı sokmasına iyi gelen yöntemlerden bir tanesi olarak ön plana çıkabilir.

Eşek Arısı Sokması Öldürür mü?

Eşek arısı sokması olması durumunda mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir. Özellikle de alerjisi olan kişiler eşek sokmasına daha da dikkat etmeliler. Eşek arısı sokması genellikle hayati tehlike yaratmaz. Ancak alerjisi olan kişilerde eşek arısı sokması ciddi tehlike oluşturabilir. Alerjik reaksiyonlara göre kişide mide bulantısı, ateş, şişme ve nefes almada zorluk yaşanabilir. Eşek arısı sokmasında yüz ve dudakların morarması ve boğuluyormuş gibi hissedilir. Şok ve bilinç kaybı yaşayan kişiler mutlaka acil olarak sağlık kuruluşuna götürülmeliler. Yanlış müdahale ve ya geç müdahale sonucunda ölümcül etkiler görülebilir.

Alerjik yapıya sahip olmayan bireylerde evde basit yöntemler ile eşek arısı sokması semptomları hafifletilir. Bunun ardından ise kişinin soluk almasına yardımcı olmak için oksijen uygulaması yapılır. Hava kanallarında oluşan iltihaplanmanın giderilmesi için damar yolu ile ilaç uygulamaları yapılabilir. Eşek arısı sokmalarında her belirti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Alerjik reaksiyonu olan kişilerde eşek arısı sokması ciddi sonuçlara neden olabilir. Diğer insanlarda ise eşek arısı sokmasının pek çok farklı belirtisi ortaya çıkabilir.

Kaynak: Hürriyet