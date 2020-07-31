Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
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Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın askeri desteğini alan Esed rejiminden güldüren bir açıklama geldi. Esed'e destek veren İmam Mehdi Tugayı'nın komutanı Tuğgeneral Firas Drouf, "Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
31.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:42

Mısır'ın Beşar Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiğini bildiriyor. Habere göre, askerler İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleşti.

İmam Mehdi Tugayı komutanı Tuğgeneral Firas Drouf, bölgede yaşanan olayların ardından küstah bir çıkış yaptı.

Drof, "Mısır askerleri güney İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için de hava üssü kurma niyetindeyiz. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

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