Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed rejimi, ülkenin en zengin insanı ve Beşar Esed'in birinci dereceden kuzeni Rami Mahluf'un tüm mal varlığına "tedbiren" el koydu.

Esed rejimi, ülkenin en zengin iş insanı ve Beşer Esed'in birinci dereceden kuzeni Rami Mahluf'un tüm mal varlığına "tedbiren" el koydu. Reuters'ın aktardığına göre Mahluf'un eşi ve çocuklarının da mal varlıklarına el konuldu.

MAKLUF'UN, BORÇLARINI ÖDEMESİ İÇİN EL KOYULDU

Suriye Maliye Bakanı tarafından imzalanan belgede el koyma kararının, "Mahluf'un Suriye Telekom Denetleme Kurumu'na borçlarını ödemesinin garantisini sağlamak olduğu" belirtildi.

"BENDEN ŞİRKETLERİMDEN UZAKLAŞMAMI İSTİYORLAR"

Mahluf, geçen haftalarda Beşer Esed'i açık bir şekilde suçlayan videolar yayınlamaya başladı. Suriyeli iş insanı son olarak pazar günü yetkililerin kendine Syriatel'in CEO'luğunu bırakması için baskı yaptığını söyledi. Mahluf daha önce "Benden şirketlerimden uzaklaşmamı ve emirlerinin dışına çıkmamamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış halde, karşılık veremiyorum" demiş ve "Şirketlerin üst düzey yöneticilerini tutuklayarak baskılara başladılar bile" ifadelerini kullamıştı.

10 MİLYON DOLARLIK BİR SERVETE SAHİP OLDUĞUNA İNANILIYOR

Suriyeli iş insanı Mahluf'un son 20 senedir Esed rejimini ve Şam'ın iç savaş için yaptığı harcamalarının büyük bir bölümünü finanse ettiği biliniyor. Mahluf'un Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol ettiğine ve 10 milyon dolarlık bir servete sahip olduğuna inanılıyor. ABD ve AB geçen yıllarda Mahluf'u 'kara listeye' almıştı.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş sırasında bu tür anlaşmazlıklar neredeyse hiç kamuya yansımamıştı. Esed rejimi, bu tür problemleri kapalı kapılar arkasında çözmeyi tercih ediyordu.

RAMŞ MAHLUF KİMDİR?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.