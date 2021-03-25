Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

25.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:16
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fırat Delikanlı adıyla bilinen şahsın, eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli Engin Elekçi'yi öldüresiye dövmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Elekçi'nin kanlar içerisindeki görüntüleri yürek burkarken, kullanıcılar şahsın bir an önce tutuklanması için onlarca paylaşımla çağrıda bulundu.

Aydın'da "Fırat Delikanlı" ismiyle bilinen Fırat Kaya isimli şahıs, eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli Engin Elekçi'yi kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Daha sonra bu anları Instagram'dan yayınlayan Fırat Kaya, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Twitter'da infial yaratan video sonrası kullanıcılar büyük tepki gösterdi. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi bir anda gündem olurken, yapılan yorumlarda şahsın bir an önce tutuklanması talebi yer aldı.

O yorumlardan bazıları:

  • Böyle insanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi sizi nasıl rahatsız etmiyor?
  • Her gün bir cani yaratık, her gün bir sapık görmekten bıktık
  • İşitme engelli insanlara şiddet uygulayan ve sırf eşcinsel olduğu için birini öldüresiye dövüp bunu sosyal medyada paylaşmaktan da çekinmeyen #FıratDelikanlıTutuklansın
  • Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle şiddet görmeyi hak etmez!
  • Yemin ediyorum bıktık ya bıktık! Ne oldu Fırat efendi sen özgürce yaşayamadığın için mi bu nefretin kinin öfken O kadar çoklar ki polis hangisini içeri alacağını şaşırdı...

ÜNLÜ ŞARKICI DA BU VAHŞETE DAYANAMADI

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de durum karşısındaki tepkisini Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: "Sen kimsin ??? Kanlar içinde bırakana dek dövüp, bir de fotoğraflayıp namus dersi vermeyi sana kim öğretti aşağılık sapık!!!"

Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem Editörü - Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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