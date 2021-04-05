Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 güncellemesi için yama notları paylaşıldı

EFT (bstategames) 0.12.10.0.1165 yama notları yayınlandı. Peki son güncellemeyle birlikte oyunda neler değişti?

Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 güncellemesi 30 Mart Salı günü Tarkov'a iniş yaptı. Gelen büyük güncellemede birçok yeni ekipman, yeni eşya ve yeni mermi çeşidi oyuna eklendi. Yama notları oyun geliştiricileri tarafından yayınlandı. Oyunun Türkiye elçileri tarafından Türkçe çevirisi yapılan güncelleme detayları resmi forum aracılığıyla Escape From Tarkov oyuncularına sunuldu.

Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 Yama Notları

Eklenenler

Scav boss'lar için yeni sesler (Reshala, Sanitar ve Gluhar)

Scav'ler için yeni hareketler ve koşullar, buna bağlı sesler

USEC, BEAR ve Scav'ler için yeni kıyafetler

Yeni Ekipman

Chest rig Azimuth SS Zhuk (SURPAT)

Chest rig Azimuth SS Zhuk (Black)

Tactical sling Hazard4 Takedown (multicam)

Tactical sling Hazard4 Takedown

Hunting vest Umka ?33-SET1

Chest rig CSA

LBT 6094A Slick Plate Carrier (olive)

LBT 6094A Slick Plate Carrier (tan)

Backpack Eberlestock G2 Gunslinger II (dry earth)

Ballistic glasses NPP Condor (göz için ekstra zırh koruması ile)

Active headset Opsmen Earmor M32

GP-7 gas mask

Ordu şapkası ve çeşitli renk ve kamuflajlar

Yeni Eşyalar

Acil su rasyonu

Hemostatik turnike CAT

AFAK şahsi taktiksel ilk yardım kiti

Yeni Mermi

7.62×39 mm MAI AP

5.56×45 mm SSA AP

5.56×45 mm Mk 318 Mod 0 (SOST)

STM-9 tabanca kalibresi

PL-15 tabanca

Yeni silah parçaları

UVSR Taiga-1 Özel yakın dövüş silah/aracı

Yeni Takas Eşyaları

TP-200 TNT

Cırcır anahtarı

Termit konservesi

"found in raid" durumundaki eşyalar için yeni envanter arama filtresi

Mevcut bölgeye göre görevleri sıralama

"Eşya çoktan alındı" mesajı bildirim kısmına taşındı

"ses çıkarma" tuşuna iki kez basıldığında, çatışmadaki gibi agresif cümleler söylenecek

Yeni teklif verirken, eşya seçme penceresi sol tarafta çıkacak

Raid sonrası ekranda tecrübe kazanımları kategori simgeleri eklendi

Değişenler

Steam Audio çözümlerden sonra geri geldi

Fence'in teklifleri bit pazarında görünmeyecek

Yağmur sesleri %30 daha sessiz

Dayanıklılık ve Güç bonusları azaltıldı

Customs haritasında oyuncu spawn noktaları ayarlandı

"Hideout Management"'in seviye hızı eğer "Solar Batteries" bloğu kurulu ise artacak

Dikkat yeteneğinin ilerleyişi basitleştirildi

Şarjör talimi yeteneğinin ilerleyişi basitleştirildi

Raid sonrası Scav'den kaybolan eşyalar'ın oyun güncellemesi veya backend problemleri sebebiyle alınamaması sorunları

Termal Görselleme Render Sistemi

Artık 'loot' vurgulanmayacak

Yeni system daha dinamik ısı değişimlerine izin verecek (ısıtma, soğutma)

Termal görselleme veya termal görselli görüşler kullanıldığında performans artması için optimizasyonlar

Düzeltildi

Bazı BEAR ve USEC seslerinin yüksek sesli nefes alıp vermesi

Bombaların ses çıkarmadan ve patlama efekti vermeden patlaması hatası

Interchange'de doğarken oluşan aydınlatma sorunu

Hızlı iyileşme ekranın boş olması

Arındırılmış su üretilirken filtrenin bitmesiyle alınan 228 Hatası

Raid'I terk ettikten sonra "şarjör talimi" ilerleyişinin sıfırlanması

Eğer raid'e çok fazla etiketli harita ile girerseniz oyuna girilememesi sorunu

Seçili karakterin özelleştirmesinin standarta sıfırlanması

Exfil süresi bittiğinde araç çıkışının tetiklenmemesi

Atıcı, oyuncuya yakında duruyosa uzaktaki atış sesinin çalması

Factory haritasına çevrimdışı girerken Horde modu seçilirse botların canlanmaması

Bazı bölgelerdeki bazı yerlerde iç mekana yağmur yağması

Kritik parçalar eksik olmasına rağmen silahın ön ayar kaydedilebilmesi

İstemci yeniden başlatıldıktan sonra süresi geçmiş bir davet alınması

Factory'e yeniden bağlanınca gölgelerin görünmemesi

Para birimi dönüşümü hatası (para birimi dönüştürülürken, sonuç miktar gerekenden daha az çıkıyordu)

Koyneylerdeki sıralama ekranının olmaması gereken yerde görünmesi

Scav'ın eşya transfer ekranında eşya incelemenin eşya Scav üstündeyse çalışmaması

Reserve haritasının dış bölümünde Düşen kovan ve seken mermilerin bunker içindeki oyuncular tarafından da duyulması

Cultist bıçağının sigortalanmaması

Raid esnasında atış tipinin çeviri hatası

Oyuncu profillerindeki notlara bakma

Bölgelerdeki çeşitli küçük ayarlamalar

Çeşitli küçük hatalar

Çeşitli ağ hataları

Diğer hatalar (spam hataları, çökme ve kopmaya sebep olan kritik hatalar, hata 228 vs)

Yapay Zeka Değişiklikleri

Hareketli yapay zeka artık sabit yapay zekadan daha az isabetli olacak

Çalının yapay zeka üstündeki etki parametreleri değişti (botlar daha kötü görecek)

Normal yapay zekanın oyuncuyu fark ettiğindeki reaksiyonu yavaşladı

Oyuncunun son konumunu takip etme parametreleri değişti (daha az takip edecekler)

Yapay zekanın maksimum düşman tespit etme alanı düşürüldü

Yapay zeka artık yere eğilirken ateş etmeyecek

Yardakçısı olmayan Scav Boss'ların doğması düzeltildi

Scav Boss'ların offline modda düşmana saldırmama hareketi düzeltildi

Keskin nişancı yapay zekaların spawnı değiştirildi

Yapay zekayla alakalı çeşitli sunucu hataları

Optimizasyon

Shader Sistemi Değişimi

Görsel efekt, çatışma esnasında veya raid başında shader'dan dolayı oluşan donma ve minik donmalar giderildi

Bellek optimizasyonu

Mip Streaming Ayarının Geliştirilmesi ve Düzeltilmesi

Yüksek VRAM'e sahip kartlarda grafik belleğin kullanımını ciddi şekilde optimize eden ve düşük VRAM'e sahip sistemlerde bellek optimizasyonu sağlıyor. Daha yumuşak bir render süreci ve kaplama yüklemesinden meydana gelen küçük donmaları gideriyor.

Seçenek herhangi bir kaplama kalitesinde bulunabilir, sadece yüksek ayarlarda değil

Seçenek varsayılan olarak devre dışı

Raidlerde düşük kaplama ayarında bazı eşya simgelerinin mip-streaming ayarı seçiliyken belli olmaması

Etkili bir kaplama yayınlama sistemi için, Windows swap dosyasını SSD'de tutmak önerilir

Bilinen Hata

"Awaiting session start" aşamasında bazı oyuncuların ara sıra nadir görülen bir sorunla karşılaşabileceğinin ve bunun sonucunda baskına girerken yükleme ekranının süresiz olarak devam edebileceğinin farkındayız. Bundan etkilenirseniz, lütfen bize hata raporu gönderin ve ardından düzeltmek için oyunu yeniden başlatın. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.

Escape From Tarkov 0.12.10.0.11565 güncellemesinin ardından 2 Nisan Cuma günü bazı hataları düzeltmek için oyuna bir güncelleme daha yapıldı. Gelen küçük yamada bazı hatalar çözüldü.

Düzeltilenler

El bombaların efekt olmadan veya sesi çıkmadan patlama sorunu

"Awating session start" ekranında donma sorunu

NcStar ADO P4 Sniper dürbününde ki sorun

Refleks nişangahlarının gölgelendiricisinin yanlış çalışma sorunu

Termal görüntüleme cihazlarındaki çeşitli düzeltmeler

Kullanıcı ara yüzünde çeşitli düzeltmeler

Yama notlarının orijinal haline ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros