ESBALDER Eğitimlerine devam ediyor

20.09.2019 14:47

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Seminerleri devam ediyor.



Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Semineri düzenliyor. Son olarak Gökmeydan Halk Merkezi'nde düzenlenen Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşam Semineri'nde ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ve Tamer Takıl çeşitli konularda eğitim verdi. Balık cinsi, boy ve ebatı, yasak materyaller, 4/2 Tebliğinin ana maddeleri ile zararlı balık çeşitleri hakkında seminere katılanlara bilgi veren Demirtaş ve Takıl, çevrenin ve sulak alanların korunması için planlı ve kontrollü avcılığın yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Demirtaş, amatör ve sportif balıkçılığın belli etik kurallar içerisinde yapılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA