Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
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Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün 51. yaşına girdi. Ilıcalı'nın en yakın dostu Esat Yontunç, Survivor çekimleri esnasında arkadaşına doğum günü sürprizi yaptı.

30.05.2020 07:50 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:02

29 Mayıs doğumlu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni yaşını koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kaldığı Dominik'te kutladı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı olan Acun Ilıcalı'ya Survivor yeni bölüm çekimleri sırasında pasta getirerek yeni yaşını kutladı.

SURVIVOR ÇEKİM ALANINA PASTAYLA GELDİ

Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Yontunç, elindeki pastayla Acun Ilıcalı'ya şaşkına çevirdi. O anları Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşan Yontunç, "Özel paket servis, herkes şokta" dedi. Ilıcalı, doğum günü için alınan pastasını Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte kesti.

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı

33 YILLIK DOSTUNUN YENİ YAŞINI KUTLADI

Acun Ilıcalı ile olan bir fotoğrafını paylaşan Yontunç, "33 yıldır oyun oynuyoruz, oynatıyoruz. Zuhuratbaba'daki evde silgilerden Survivor 2020'ye... İnşallah bir o kadar daha güzel, hayırlı günlerde hep beraber nice oyunlara. İyi doğdun, iyi ki varsın" dedi.

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
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