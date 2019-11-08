08.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:21

Esaret günlerini anlatan fotoğraf sergisinde 40 eser yer alıyor

İSTANBUL, (DHA) ' SURİYE'de habere gittiği 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün'ün 'Sınırdaki İnsanlar' adlı kişisel fotoğraf sergisi, Bahçelievler'de açıldı. Tarihi Siyavuşpaşa Kasrı'nda gerçekleşen organizasyonda, Aygün'e ait 40 fotoğraf sergileniyor.

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'nde gerçekleşen sergi açılışına, Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, KRK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Karakullukçu, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, Türk Yunan Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kesler, Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazılışları Müdürü Murtaza Gürler, Demirören Hukuk İşleri Başkanı Avukat Murat Durmaz, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

500 YILLIK SİYAVUŞPAŞA KASRI'NDA FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Sergi açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; 'Güzel bir günde güzel bir ortamda, Osmanlı'dan kalan yaklaşık 500 yıllık Sivayuşpaşa Kasrı'nda yine ülkemizin sınırları aşan Bünyamin Aygün'ün fotoğraf sergisini açıyoruz. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak ilçemizdeki kültür sanat faaliyetlerini artırmak istiyoruz. Bunun bir göstergesi olarak da, bugünlere çok uygun bir fotoğrafçı kardeşimizin sınır ötesinde, umudun bittiği yerde, karamsarlıkları, sıkıntıları anlattığı ve o duyguları fotoğrafladığı bir serginin açılışına bugün ev sahipliği yaptık. Hem bu nadide eseri hem de bu nadide fotoğrafları sizlere göstermek istedik. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim' dedi.

FOTOĞRAFLARDA UMUDUN SINIRI, HAYATIN SINIRI VAR

Sergide konuşan Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün, gururlu olduğunu belirterek şunları aktardı: "Bir fotoğrafçı olarak şu an çok mutluyum. O anlara şahit olurken, hissettiğim duygular ise çok daha farklıydı. Her fotoğrafın aslında acı bir hikayesi var. Bugün burada bu serginin açılmasına destek veren Bahçelievler Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a çok teşekkür diyorum. Fakat Türkiye'de bu tür fotoğraflara sanata ve sanatçıya, belli kriterlerin dışında destek çok az veriliyor. Bu anlamda Milliyet Gazetesi'ne de çok teşekkür ediyorum. İşi başından beri sahiplendi. Sergideki fotoğraflarda da, umudun sınırı, hayatın sınırı, ülkenin sınırı, yaşamın sınırı var. Bir meslek büyüğüm bir gün bana 'Sen konuşma fotoğrafların konuşsun' demişti. Bu nedenle ben konuşmayayım, fotoğraflar konuşsun? dedi. 30 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak 'Sınırdaki İnsanlar" fotoğraf sergisinde, Aygün'e ait 40 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-İstanbul/ Merkez ? DHA

Kaynak: DHA