Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor
Fransa’da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.
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Beşar Esad
Suriye Cumhurbaşkanı
Fransa'da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.
Suriye devleti tarafından kontrol edilen bölgelerdeki her teröristin Suriye yasalarına tabi olacağını belirten Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristleri veya hüküm giymiş kişileri ülkelerine iade etme konusunda Avrupa'ya şantaj yapmaya çalıştığını ve bunun "ahlaksız" bir eylem olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle