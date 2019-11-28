Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor
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Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor

Fransa’da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.

28.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56
Esad: Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Batılı ülkelerin teröre desteği devam ediyor

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Suriye'de terör ortadan kalktığında biz kazanacağız. Kuzeydeki bazı bölgelerde hala mevcut ve daha tehlikeli olan ise ve Batılı ülkelerin hala teröre destek vermesi


Beşar Esad

Suriye Cumhurbaşkanı


Fransa'da yayımlanan Paris Match dergisine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkesinde yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.


Suriye devleti tarafından kontrol edilen bölgelerdeki her teröristin Suriye yasalarına tabi olacağını belirten Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristleri veya hüküm giymiş kişileri ülkelerine iade etme konusunda Avrupa'ya şantaj yapmaya çalıştığını ve bunun "ahlaksız" bir eylem olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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