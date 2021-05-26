Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır
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Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır

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Suriye'de bugün gerçekleşen devlet başkanlığı seçimleri için oy kullanan Beşar Esad, seçimlerin serbest ve adil olmayacağı yönünde ortak bir açıklama yayınlayan ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'ye tepki göstererek "O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır" dedi.

Yıllardır iç savaşın hakim olduğu Suriye'de bugün devlet başkanlığı seçimleri düzenleniyor. Beşar Esad'ın yanı sıra iki ismin daha aday olduğu seçimlerde sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandıklara gitti. Seçimler Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelerde ise boykot ediliyor.

Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır

BATILI ÜLKELERE MESAJ VERDİ

Beşar Esad ise oyunu, Şam'ın Duma mahallesinde kullandı. Esad, eşi Esma Esad ile alkışlar eşliğinde oy kullanırken; ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin seçimleri eleştiren ortak açıklamasına da tepki gösterdi. Esad, Batılı ülkelerin seçimler hakkında ne dediğiyle ilgilenmediklerini söyleyerek, "O fikirlerin değeri sıfır" ifadelerini kullandı.

Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır

BEŞ ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA: SEÇİMLER NE SERBEST NE DE ADİL OLACAK

Seçimleri eleştiren ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları dün yayınladıkları ortak açıklamada "Seçimlerinin ne serbest ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlar, seçimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının çerçevesinin dışında düzenlenmesini reddettiklerini belirterek, Suriye'de adil ve hür bir seçimin ancak BM gözetiminde sağlanabilecek uluslararası bir şeffaflık sayesinde yapılabileceğini savunmuştu.

Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır
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