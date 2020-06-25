Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım
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Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım

ÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine Begdillili'yi (30), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Muzaffer Begdillili'nin (43) yargılanmasına devam edilen duruşmada, ölümden dönen Sakine Begdillili, "Beni bıçakladıktan sonra 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene'...

Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım
25.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:14

ÇORUM'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine Begdillili'yi (30), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Muzaffer Begdillili'nin (43) yargılanmasına devam edilen duruşmada, ölümden dönen Sakine Begdillili, "Beni bıçakladıktan sonra 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. Eğer şimdi yaşıyorsam, havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hakim bey, 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 23 Şubat günü, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Begdillili, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Begdillili ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada, Muzaffer Begdillili, Sakine Begdillili'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.

'BENİM CANIM YANDI, ONUNKİ DE YANSIN DİYE BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Muzaffer Begdillili'nin yargılanmasına devam edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Muzaffer Begdillili ile ölümden dönen Sakine Begdillili ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması alınan Muzaffer Begdillili, eşini öldürme kastı olmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Beş yıldır evliyiz. Boşanma davası açmıştık. Eşim evi terk edip, başka bir eve yerleşmişti. Olay günü, peşinden gittim, markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım, daha önceki gibi içeride hakaret eder diye endişeleniyordum. Marketten çıktı, beni gördü, maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak, yüzüme biber gazı sıktı. Şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp, kendimi korumaya çalıştım. Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden bıçağı çıkartarak, onun da canı yansın diye bıçağı rastgele savurmaya başladım. Çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi." 'HAKİM BEY 30 YAŞINDAYIM BEDENİMDE YAŞIMA YAKIN BIÇAK DARBESİ VAR'Sakine Begdillili ise bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine Muzaffer B.'nin kaçtığnı anlattı. Sakine Begdillili, "Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Olayın olduğu gün, hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. Mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Evime doğru ilerlerken, Muzaffer B., bana saldırdı, karnıma bıçağı sapladı, yere düştüm. Ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu. Beni bıçakladıktan sonra tepemde 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. 'İmdat' diye bağırıyordum, silah sesi duydum ve o kaçtı. Şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.Görgü tanığı Dilek K.'nın dilendiği duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.'YANINDA OLACAĞIZ'Duruşmayı takip eden Çorum Kadın Meclisi üyelerinden avukat Burçin Solmaz Polat, "Olayın her zaman takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.'EŞİM DEMEYE UTANIYORUM'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Sakine Begdillili, "Eşim demeye utandığım kişinin bıçaklı saldırısına uğradım, yaşım kadar bıçak yaram var. Şu an eskisi gibi vücudumu kullanamıyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım
Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım

Kaynak: DHA

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