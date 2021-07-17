Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı
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Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Fransa, Olivier Bailly isimli hakimin eş değiştirme sitesinde yaptıklarını konuşuyor. Hakim, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için 12 yaşındaki kızının fotoğraflarını kullandı. Hakimin, sitedekilere eşlerini değiştirmeleri durumunda, kızıyla cinsel ilişkiye girebileceklerini söylediği iddia edildi.

Fransa, 55 yaşındaki hakim Olivier Bailly'nin eş değiştirme sitesinde başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girebilmek için kullandığı mide bulandıran yöntemi konuşuyor.

İddialara göre eş değiştirme sitesinde gezinmeye başladıktan bir süre sonra, aklına 12 yaşındaki kızının fotoğraflarını koyma fikri gelen hakim, bu yöntemle başkalarının eşleriyle ilişkiye girme talebinde bulundu.

EŞLERİNE KARŞILIK, KIZINI ÖNE SÜRDÜ

Hakimin, eş değiştirme sitesi üzerinden iletişime geçtiği kişilere, 12 yaşındaki kızının fotoğraflarını gösterdiği ve karılarıyla birlikte olmaları durumunda, onların da kızıyla birlikte olabileceklerini söyledikleri iddia edildi. Hakimin mide bulandıran yöntemi, eş değiştirme sitesindekilerin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Sitedekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, hakim Olivier Bailly'i gözaltına aldı. Bailly'inin yargılandığı dava da bugün görüldü. Olayın ardından meslekten ihraç edilen Olivier Bailly, sübyancılık suçundan 10 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

AVUKATI, 'PSİKOLOJİSİ BOZUK' DİYE SAVUNDU

Mahkemede söz alan Bailly'inin avukatı, müvekkilinin 2007 yılında görülen bir tecavüzcü seri katilin davasında baş yargıç olduğunu ve bu davanın ardından psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin psikolojisinin bozuk olması nedeniyle böyle bir suç işlediğini belirterek, mesleğe iadesini istedi.

Bailly'inin avukatının talebini kabul etmeyen mahkemeye heyeti, duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğine ve kararın önümüzdeki davalarda verileceğine hükmetti.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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