Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli personele Covid-19 testi yapıldı Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün statta görev alacak personeli için Covid-19 testi yapıldı.

Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün statta görev alacak personeli için Covid-19 testi yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün BB Erzurumspor-Eskişehirspor maçı için görevlendirdiği personele Covid-19 testi yapıldı. Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan Covid-19 testine 25 dolayında GSİM personeli ile stat çalışanları katıldı. TFF Sağlık Kurulu'nun futbola dönüş protokolü kapsamında TFF ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması sonucu Kazım Karabekir Stadı'nda Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görev alacak olan GSİM çalışanları için Covid-19 testi yapıldı. Dr. Ömer Uslu ve Dr. Abdülkerim Yıldız ile diğer sağlık görevlileri tarafından yapılan Covid-19 testleri tamamlandı. Önceki gün yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı. Yapılan testler öncesinde statta hazır olan personel maske takarak test sırasını beklerken, sosyal mesafe kurallarına da uydular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurumspor-Eskişehir maçında görev alacak olan personel ile stat çalışanlarının Covid-17 testi yaptırdığını belirterek, "Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları açıkladı ve Covid-19 testleri negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Covid-19 Testine Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, stat amiri Yakup Çiltaş ile protokol görevlisi Zafer Ala'da katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA