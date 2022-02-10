Erzurumlulardan yöresel 'Bar Halk Oyunları' kursu - Haberler
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Erzurumlulardan yöresel 'Bar Halk Oyunları' kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzurumlulardan yöresel 'Bar Halk Oyunları' kursu

Sakarya Erzurumlular Derneği tarafından gelenek ve kültürlerin yaşatılması çalışmaları kapsamında gençler ve yetişkinlere yönelik 'Bar Halk Oyunları' kursu başlatılıyor.

Sakarya Erzurumlular Derneği tarafından gelenek ve kültürlerin yaşatılması çalışmaları kapsamında gençler ve yetişkinlere yönelik 'Bar Halk Oyunları' kursu başlatılıyor.

Adapazarı Maltepe Mahallesindeki dernek lokalinde uzman eğitmen Suat Saygıner yönetiminde her hafta Pazar günü gerçekleştirilecek olan kurslar için çağrıda bulunan Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı Dursun Murat Ak, "Bilindiği gibi güzel Erzurum yöremizin dünyada ün yapmış halk oyunları 'Bar' adıyla bilinmektedir. Kurulan 'Bar Ekipleri' gösterdikleri performans ile hayranlık uyandırmaktadır. Bizlerde gelen talepler doğrultusunda kültürlerimizi yaşamak ve yaşatmak için harekete geçtik" dedi.

Başkan Ak, "Başta hemşehrilerimiz, Sakaryalı gençlerimiz ve ilgi duyan herkese yönelik halk oyunları kursu başlatıyoruz. Her hafta Pazar günü derneğimizin lokalinde verilecek olan 'Yöresel Bar' kursumuza ilgi duyan herkesi bekliyoruz. İlk kursumuz 13 Şubat Pazar günü saat 14.00'da derneğimizde başlayacaktır. İrtibat için 0537 788 22 75 numaralı telefon hattımızdan bilgi alınabilir. Kültürel, sosyal, eğitim ve sportif faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Murat Ak, Sakarya, Maltepe, Pazar, Yerel, Haberler

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