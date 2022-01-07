"Erzurumlu Aşık Ruhani"nin adı bilgi evine verildi

ERZURUM (AA) - Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel adına Erzurum'da bilgi evi açıldı.

Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan bilgi evinde, taziye evi, meslek kursları, etüt merkezi ile özellikle kadınların okuma ve el işleriyle uğraşacakları birçok sosyal donatı bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, belediyelerin küçümsenmeyecek işler yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yeni eserleri insanların hizmetine sunduğunu belirten Sekmen, "Palandöken'de 4-5 tane daha bilgi evini hizmete sokacağız. Vefa çok önemli bir şey madem burası bir kültür evi edebiyatımıza, aşıklık geleneğine uygun yaşayan ya da rahmete kavuşmuş büyüklerimizin isimlerini yaşatmamız bizim görevlerimizdendir. Aşık Mustafa Ruhani de hayatta ve hakikaten aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden birisi. İstedik ki onun da gönlünü hayattayken hoş edelim." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de geleneğe sahip çıkarak hareket ettiklerini anlatarak, "Bu tesisin yapılması ve Mustafa Ruhani isminin verilmesi de eski ile yeninin bağının kopmadığını gösteriyor. Bu sadece konak açılışı değil önemli bir iştir. Bizim muhteşem bir geleneğimiz var, özellikle modern çağ döneminde geleneğimiz yadırgandı ve bir tanesi çıkıp düşünün ki bu kadar medeniyet kurmuş bir topluma 'Orta Çağ zihniyeti' deme cüretinde bulundu. Şimdi bizim burada yaptığımız bu iş o Orta Çağ zihniyetine karşı isyanın sembolü." ifadelerini kullandı.

Adına bilgi evi yapılan Temel de kendisine vefa gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurumlu Aşık Ruhani

Aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini 1931'de dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren 91 yaşındaki "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Temel, yurt içindeki 66 şehirde de konser verdi.

Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle 4 kez Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye gitti.

Temel, Erzurum'da yaşamını sürdürüyor.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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