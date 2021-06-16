Erzurumlu aileler salgını fırsata çevirip çocuklarının eğitim yuvasını yeniledi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Yasin Haşimoğlu İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde kapalı olduğu günleri fırsat bilinen okul aile birliği üyelerinin verdiği destekle tamamen yenilendi.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Yasin Haşimoğlu İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde kapalı olduğu günleri fırsat bilinen okul aile birliği üyelerinin verdiği destekle tamamen yenilendi.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde 34 yıl önce yapılan 306 öğrencinin eğitim gördüğü 13 derslikli okulda, aradan geçen sürede fiziki olarak kısmen yıpranma meydana geldi.

Çocuklarının daha güzel ortanda eğitim görmesini isteyen ve öğrencilerin velilerinin de olduğu okul aile birliği üyeleri, bu durumu göz önünde bulundurarak dayanışma halinde okulda yenileme çalışması başlattı.

Okulun salgın sürecinde kapalı olmasını fırsat bilen aileler, okulların Kovid-19 sebebiyle kapandığı dönemden itibaren başladıkları yenileme çalışmasını okulların açılıp gruplar halinde eğitim verildiği dönemde de sürdürdü.

Bu dönemde hafta sonları ile öğrencilerin okulda olmadığı günde çalışmalarını sürdüren aileler, okul binasının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra bahçenin de peyzaj düzenlenmesini yaptı.

Aileler, sınıf ortamının yenilenmesi için tavanlara ve koridorlara tarihi ve bilimsel içerikli pano ile fotoğraflar yerleştirdi, sınıflara zeka oyunları kurup spor salonunu yeniledi.

Çalışma kapsamında okulun dış cephe sıvası ile boyası yapıldı. Okula ilişkin bilgi ve duyuruların paylaşılması amacıyla binaya elektronik tabela yerleştirildi, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla da bahçe duvarlarına trafik levhaları konuldu.

Okul Aile Birliği Başkanı ve öğretmen Ömer Öztürk, AA muhabirine, uzun bir uğraşın ardından tamamlanan çalışmanın okul yetkilileri, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Yapılan düzenleme ile okulun güzelleştiğini dile getiren Öztürk, "Bu çalışmalarda emeği olan okul yetkililerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Veliler olarak, inşallah idarecilerimizin her zaman yanında olacağız. Bu eğitim yuvasının uzun zaman önce yapılması dolayısıyla kısmi yıpranmalar olmuştu, destek olarak düzenleme yaptık. Okulumuz çok güzel bir duruma geldi." dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Lokman Yıldırım da "Okulun boyanması, sınıfların yenilenmesi, eğitimle ilgili çalışmalarımızın koridorlarda sergilenmesi gibi birçok çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Şevval Nur Polat, okullarının yeni halini çok beğendiğini söyledi. Polat, okulun koridorlar ve sınıfların yenilenmesiyle daha güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan