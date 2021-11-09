Kahramanmaraş'tan 5 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Malatya'da bir binada meydana gelen çökme üzerine, Kahramanmaraş'tan arama kurtarma araçlarıyla 5 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi.
ERZURUM (AA) - Malatya'da bir binada meydana gelen çökme üzerine, Kahramanmaraş'tan arama kurtarma araçlarıyla 5 kişilik Afad ekibi Malatya'ya gönderildi.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Olayın hemen ardından Kahramanmaraş'tan aralarında AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'un da bulunduğu alanında uzman 5 kişilik ekip, bölgeye hareket etti.
Ekibin, depremde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacağı öğrenildi.
Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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