Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu
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Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu

Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum ve Ardahan'da, şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, araçların zarar görmesine neden oldu.

Erzurum ve Ardahan'da, şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, araçların zarar görmesine neden oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok evin çatısını uçurdu. Uçan çatılar yollara savrulurken, bir çatının ise garajdaki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar meydana geldi, çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.

Cumhuriyet ve Yusuf Ziya Bey mahallelerinde çatılardan kopan sac parçaları 150 metre mesafedeki kaldırım ile bir otomobilin üzerine düştü.

Otomobil sahibi Gürkan Alkan, gelen sesler nedeniyle dışarı çıktığını ve garajdaki aracında meydana gelen hasarı gördüğünü anlattı.

Görgü tanıklarından Avni Çelik, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede çok sayıda evin çatısının uçtuğunu aktararak, "Ne olduğunu anlayamadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da şiddetli rüzgar, merkeze bağlı Hoçuvan Hasköy'de etkili oldu. Köyde bir evin ve ahırın çatısı zarar gördü.

Kentte, şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak da etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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