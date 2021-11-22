Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 5,1 ile 4,7 büyüklüğünde 2 ayrı sarsıntı hissedilen Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Selahattin Karslı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve çeşitli kurum müdürleriyle ilçede bugün 4,7 büyüklüğünde sarsıntının hissedildiği Topçu Mahallesi'ne gelen Memiş, burada incelemelerde bulundu.

Daha sonra mahallede sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dileyen Memiş, çocuklara da şeker dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Memiş, Köprüköy ilçesinde daha önce yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem daha olduğunu anımsatarak, "Bu sefer ilk depreme göre biraz daha çok sallandık galiba. Ancak biz ilk depremden itibaren tedbirleri aldığımız, özelikle ağır hasarlı konutlarda yaşayan vatandaşlara hem çadır hem de konteyner imkanı sağladığımız için şükür olsun bir kayıp yaşamadık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin depremin olduğu saatten itibaren canla başla çalıştığını ifade eden Memiş, deprem nedeniyle oluşan tüm hasarların devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

"Devlet olarak vatandaşımızın yanında ve emrindeyiz, bütün ihtiyaçları karşılayacağız"

Memiş, bölgede AFAD, Büyükşehir Belediyesi, jandarma, polis, 112 Acil Servis ve sağlık ekipleriyle vatandaşın yanında olduklarını anlatarak, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. İlk depremden sonra konutlarında ağır hasar oluşan vatandaşa çadır ve konteyner temin ettiğimiz için artçılarda çok sorun yaşamadık. Devlet olarak vatandaşımızın yanında ve emrindeyiz, bütün ihtiyaçları karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları bu yönde." diye konuştu.

Vatandaşlardan Murat Kırmacı da deprem anında önceki deprem sebebiyle çadır kurduğunu belirterek, "Sallanma olunca hepimiz işleri bırakıp koştuk. Herkes panik oldu. Bir teyzemiz tandırda ekmek yapıyordu, bazı ağaçlar üzerine düşmüştü kurtardık. Ufak çaplı evlerde hasar var." dedi.

Merkez üssü Köprüköy ilçesinde 19 Kasım Cuma günü meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmasında, bugün itibariyle 108'i ev, 64'ü ahır olmak üzere toplamda 172 yapının ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

Artçı sarsıntının meydana geldiği deprem anı, Topçu Mahallesi'ndeki vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.