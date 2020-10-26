Erzurum Valisi Okay Memiş: Vaka yükselişini durdurduk

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs vaka artışı yaşandığı temmuz, ağustos aylarında acı bir fren yaptıklarını belirterek, "Fren zor tuttu ama fren böyle, ABS'mi diyelim, şak diye tutmadı. Kızaklayarak gittik, Allah'a şükür duvara toslamadık, yükselişi durdurduk" ifadelerini kullandı.

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.

Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'ndaki toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, pandemi süreci hakkında bilgi verdi.

''FREN ŞAK DİYE TUTMADI''

Vakaların temmuz, ağustos döneminde artış gösterdiğini belirten Memiş, "Temmuz, ağustosta acı bir fren yaptık, fren zor tuttu ama, yani fren böyle, ABS'mi diyelim, şak diye tutmadı. Kızaklayarak gittik. Allah'a şükür duvara toslamadık. Yükselişi durdurduk, sonra geri gitmeye başladık, geriye de gittik. Geçtiğimiz cuma günü ilimize gelen sayın Sağlık Bakanımız açıklama yaptılar ki yüzde 60 oranında bir azalış söz konusu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu rakamlar kolay bir şekilde düşmedi. Büyük çaba ve emek var" diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş

''MESAFEDE SORUN YAŞIYORUZ''

Maske kuralına Erzurumluların uyduğunu, sadece mesafe konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Biraz mesafede yer yer sorunlar yaşıyoruz. Toplu taşıma araçlarında, kahvehanelerde, restoranlarda. Kural şu; yan yanaysanız aynı anda maskenizi çıkarmamanız gerekiyor. Eğer 1-2 metre üzerinde mesafe yoksa çay, sigara içiyorsanız birisi maske çıkardığında diğerinin çıkarmaması gerekiyor. Eğer öyle davranmazsak bulaş artıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış meyili söz konusu. Çok yüksek değil ama hafif bir artış bizde de var. Bu durum bize, dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Emin olun temmuzda, ağustosta acı fren yaptık, tabiri caizse fren tutmadı, kızaklama gittik. Bu ne demek, yükselişi durdurmak, yayılımı durdurmak çok zor. Rakamları düşürmek çok güç. Tekrardan yükseliş çok kolay. Bakıyorsunuz bir ilçeye bağlı bir köyde bir vaka çıkıyor, 20 pozitif birden. Bütün emekler boşa gidiyor. Herkesin bu duyarlılıkla hareket etmesinde büyük fayda var."