Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık
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Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık

Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM Valisi Okay Memiş, "Jandarma Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürlüğü ve MİT'le beraber bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, "Jandarma Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürlüğü ve MİT'le beraber bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık. Daha dün bir tanesini sağ yakaladık. MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla İran sınırında yakaladık, getirdik" dedi

Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 20 bin 582 traktörün trafiğe çıktığı Erzurum'da römorklara reflektör takılması için kampanya başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyada, 'Reflektör Tak Görünür Ol' sloganıyla 1 Temmuz tarihine kadar 800 traktöre reflektör takılması hedefleniyor.

Pasinler ilçesi Alvar Mahallesi'nde kampanya çerçevesinde traktör römorklarına reflektör takan Vali Okay Memiş, "Bugün bir farkındalık oluşturuyoruz. Belki de bir ilki yapıyoruz. Yolumuz dümdüz, otoban gibi. Araçlar da süratli, araçların teknolojisi arttı, yolun kalitesi arttı. Tedbir alıyoruz ama yine de sorunlarla karşılaşıyoruz. Hele de römork meselesi. Yani römorkta bir de reflektör yoksa araç, Allah muhafaza altına giriyor, bir sürü vefatlı kazalar oluyor. Bunu önlemeye matuf güzel bir çalışma" dedi.VATANDAŞIN EMRİNDEYİZKarayazı kırsalında faaliyet gösteren PKK'lı teröristin İran sınırında sağ yakalandığını hatırlatan Vali Memiş, "Jandarma Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürlüğü ve MİT'le beraber bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık. Daha dün bir tanesini sağ yakaladık. MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla İran sınırında yakaladık, getirdik. Jandarma ve polisimiz vatandaşımızın emrinde, bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Sizlere hizmet için varız. Hem terörle mücadelede hem asayiş hem de diğer adli, idari kolluk görevlerinde" diye konuştu.

Vali Memiş, daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'la birlikte römorklara reflektör taktı. 


Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık
Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık
Erzurum Valisi Memiş: Bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin

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