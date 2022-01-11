Erzurum'un modern hayvancılık merkezini iki yılda 223 bin kişi ziyaret etti

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da yaklaşık 2 yıldır hizmet veren Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı, bugüne kadar 223 bin kişi ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Erzurum- Pasinler kara yolu kenarındaki 160 bin metrekare alanda bulunan modern tesisteki açık ve kapalı padoklarda, büyükbaş ve küçükbaş toplam 5 bin hayvan barındırılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin en önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'nı besici ve müşterilerle 2 yılda toplam 223 bin kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Almanya ve Hollanda'daki hayvancılık sektörünün en önde gelen temsilcilerinin borsada temas ve incelemede bulunmak için sürekli Erzurum'a geldiğini belirtti.

Büyük yatırımın sadece Erzurum'un değil Doğu'daki hayvancılık sektörüne de yön verdiğini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan gelen iş insanları bu özel yatırımı yerinde inceleyerek yaşadıkları hayranlıkları bizlerle paylaşıyor. Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar tabiri yerindeyse çiftçimize umut ışığı oldu. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil ve modüler mezbahalar, hayvan gölgelikleri, hayvan ve tarımsal sulamayı esas alan göletler, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha sayamadığım daha birçok yatırımla Erzurum bu sektörde de adeta şaha kalkacak."

Kentin Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ili olduğunu bildiren Sekmen, "Hayvancılık sektörü meraya dayalıdır. Türkiye rekoru kırarak 500 gölet inşa ettik. Bugün gelinen noktada aldığımız istatistiklere de baktığımızda, şehrimizdeki et ve süt verimi arttı. Meralarımızdaki bitki çeşidi ve arıcılık faaliyetleri de göletlerle arttı. Bunda kuşkusuz il genelinde oluşturduğumuz göletlerin de büyük bir payı var. Yaz kış demeden her türlü arazi şartlarına rağmen gölet yapımına aralıksız devam edip inşallah bu rakamı bine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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