Erzurum'un küflü peyniri Korona virüse meydan okuyor
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Erzurum'un küflü peyniri Korona virüse meydan okuyor

İzmir'de düzenlenen 1. Erzurum Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında Erzurum'un yöresel ürünleri, İzmirlilerle buluşuyor.

14.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:18
Erzurum'un küflü peyniri Korona virüse meydan okuyor

İzmir'de düzenlenen 1. Erzurum Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında Erzurum'un yöresel ürünleri, İzmirlilerle buluşuyor. Cağ kebabından, kadayıf dolmasına kadar birçok yöresel ürünün bulunduğu etkinlikte Erzurum küflü peynirinin Korona virüse meydan okuduğuna vurgu yapıldı.


İzmir Erzurumlular Vakfı, 1. Erzurum Tanıtım Günleri heyecanı yaşıyor. Yaklaşık 430 bin Erzurumlunun yaşadığı İzmir'de, Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Pazar Yeri'nde Erzurum'un yöresel ürünleri sergileniyor. Erzurum'un kurtuluşu sebebiyle 12-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlik için büyük çoğunluğu Erzurum'dan gelen birçok firma stant kurdu. Stantlarda cağ kebabı, kadayıf dolması, ispir fasulyesi, küflü peynir ve birçok yöresel ürün yer alıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de stant açtığı 1. Erzurum Tanıtım Günleri için bir açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve birçok vatandaş katıldı. Törenin başında Erzurum bar oyunu ekibi vatandaşlara halk oyunlarını sergiledi.


"Küflü peynir Korona virüse meydan okuyor"


Etkinlikte konuşan organizatör Ali Yazar, amaçlarının doğu kültürünü yaşatmak ve İzmir'deki vatandaşlara tanıtmak olduğunu söyledi. Ali Yazar, stantlar kurulmadan önce ortamın dezenfekte edildiğini belirterek, virüsle alakalı hiçbir kaygılarının olmadığını ifade etti. Yazar, küflü peynirin Korona virüse karşı düşman olduğunu söyleyerek, "Ben Antalya'dayken G7 zirvesi için Putin gelmişti. Bu zirvede Putin bizden küflü peynir istemişti. Türkiye'de belki birçok kişi küflü peyniri bilmez ama Putin bunu biliyor. Küflü peynir 6 ay toprağın altında kalıyor, suyu çıkıyor. Su çıktıktan sonra küflenmeye doğru gidiyor. Bu küf yapay değil doğal bir küf. Ben iddia ediyorum küflü peynir Korona virüse meydan okuyor" dedi. Yazar son olarak, İzmirlileri 1. Erzurum Tanıtım Günleri'ne davet etti.


Erzurum'da ürettikleri ürünleri İzmir'de satıyorlar


Etkinlikte stant açan Seyfullah Kişioğlu (55), sattıkları ürünlerin tamamen Erzurum'da üretildiğini belirterek, amaçlarının yöresel ürünleri hem tanıtmak hem de faydalı yanlarının bilinmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bir diğer satıcı Cüneyt Yurdakul ise küflü peynirin doğal antibiyotik olduğunu söyleyerek, "Erzurum'un insanı soğuklara bu peynir sayesinde dayanır. Osmanlı-Rus savaşında da Osmanlı askerleri bu peyniri yiyerek ayakta durmuşlardır. Daha sonra Ruslar, bu peyniri araştırıp kendilerine de götürmüşlerdir. Erzurum'un doğal ürünlerini, balını, tereyağını, dut pekmezini getirerek İzmirli hemşehrilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Stantları gezen vatandaşlar ise Erzurum'un yöresel ürünlerini İzmir'de görmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, ürünleri yıl boyu tüketebilmek için fazla aldıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar ayrıca, böyle etkinlikleri daha fazla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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