Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliğiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterilen Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği yaşanıyor.

Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterilen Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği yaşanıyor. Çok sayıda kişinin izole ve tedavi altında olmasının yanı sıra bunlara hastalıktan korkup evlerinden çıkmayanların da eklenmesiyle Erzurum terk edilmiş bir şehri andırıyor. Hastalığın pençesine düşenler ya da yakınlarını kaybedenler bunu sosyal medyadan duyurarak eş ve dosta duyuruyor.

SIKI TEDİRLER GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın vaka sayılarının hızla arttığı il valiliklerine gönderdiği genelgede sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve bunun gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması, salonlarda oturma düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun, dans ve oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde olması düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulması istendi.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı. Her nikah merasimine en az bir kamu görevlisi eşlik etmeye başladı.

CUMHURİYET CADDESİNİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM

Birçok kişinin ölümüne, hastalanmasına ya da izolasyonda olmasına sebep olan koronavirüs nedeniyle Erzurum'un meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde bile gezen kişi sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor. Aynı anda yüzlerce kişinin olduğu caddede 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Selami Yılmaz, "Caddeyi hiç böyle görmemiştim. Sanki sokağa çıkma yasağı var. Bir çok kişi hasta veya evinde karantinada. Hasta olmayanlarda korkudan dışarı çıkmıyor. Eskiden müşterilerim sıra beklerdi ama şimdi siftahsız eve gittiğimiz oluyor" diye konuştu

ÖLÜMDEN DEĞİL HASTALIKTAN KORKUYORUM

Hastalık nedeniyle 3- 4 tanıdığının yaşamını yitirdiğini belirten İsmail Güven de, "88 yaşındayım ve 56 yıldır Erzurum'dayım. Maske, sosyal mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Ölümden korkmuyorum ama hastalıktan çok korkuyorum. Bilim adamlarının anlattığına göre insan nefes alamıyor. Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Ölümün de hayırlısı. Hastalığın giderek arttığı Erzurum'da artık kimse korkusundan dışarı çıkamıyor. Bende mecburen çıktım ve işimi gördükten sonra hemen evime gidiyorum" dedi

ALIŞ-VERİŞ YAPIP EVE GİDİYORUZ

Hasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle evde kalmayı tercih eden vatandaşlardan Hakan Yıldırım ise "Maalesef kurallara uymayan çok sayıda kişi var. Çevremizde birçok kişi koronavirüs hastalığına yakalanmış. Bizler hastalığa yakalanmadık ama heran yakalanma korkusu ile yaşıyoruz. Acil ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Marketten alış veriş yapıp hemen eve gidiyoruz. Herkesten kurallara uymasını rica ediyorum" diye konuştu.

HASTALANMADIK AMA BİZİ DE VURDU

Erzurum'da 24 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Mustafa Ebeoğlu koronavirüs olmadıklarını ama hastalığın maddi olarak kendilerini de vurduğunu belirterek, "Ben böyle bir şey görmedim. Araçlarımızı her akşam dezenfekte ediyoruz. Tertemiz tutuyoruz. Ama müşteri bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ben bugüne kadar siftah yapmadan eve gittiğimi hatırlamam Ama şimdi gidiyoruz. Pandemide hastalanmadık ama ekonomik olarak bizi kötü vurdu. Umarım uzun sürmez" dedi

SOSYAL MEDYADAN DUYURUYORLAR

Öte yandan hastalığa kapılan, izolede olan ya da bu hastalıktan yakınlarını kaybedenler bunu sosyal medyadan duyuruyor. Hastalıkta çektikleri sıkıntıları aktaranlar herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yaşamını yitirilen veya hasta olanlara de yine buradan taziye mesajı veya geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; 'Bedeni yorgunluğa alıştık artık, acı hayat hikayeleri kalbimizi yoruyor. Etmeyin! Ağzını, burnunuzu kapatması gereken maskeyi çenesine, koluna takan kişiler... Tedbirsizliğiniz ve umursamazlığınız yeni hastalar üretiyor. Yapmayın!

Bu savaşı kazanmak için hala güçlü bir seçeneğimiz var...' dedi.

Kaynak: DHA