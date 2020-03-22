ERZURUM Taşbaba heykelini bulan baba-oğula teşekkür plaketi Taşbaba heykelini bulan baba-oğula teşekkür plaketiERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde taşbaba heykelini teslim eden baba Aytaç Alver ile oğlu Sinan Alver'e Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, teşekkür plaketi verdi.

Taşbaba heykelini bulan baba-oğula teşekkür plaketi

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde taşbaba heykelini teslim eden baba Aytaç Alver ile oğlu Sinan Alver'e Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, teşekkür plaketi verdi. Almaz, elinde bu tür eser bulunan tarihi eserleri Müze Müdürlüğü'ne teslim etmeye çağırdı.

Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde oturan Aytaç Alver, 2 Şubat günü arazide bulduğu taş heykeli öğretmen oğlu Sinan'a gösterdi. Sinan Alver'in durumu bildirmesi üzerine mahalleye giden Müze Müdürü Hüsnü Genç başkanlığındaki heyet, taş heykelin yaklaşık 2500 yıl önce Kıpçak Türklerinin mezar taşı olarak kullandıkları 'taşbaba' olduğu belirlendi. Taşbaba heykeli uzmanlarca teslim alınarak Erzurum Müze Müdürlüğü'ne getirildi.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, taşbaba heykelini bulan Aytaç Alver ve öğretmen oğlu Sinan Alver'i makamında misafir etti. Heykeli teslim ettikleri için baba oğula teşekkür ederek plaket veren Almaz, elinde bu tür eser bulunan vatandaşların da müzeye teslim etmelerini istedi.

Taşbaba heykelinin önemine dikkat çeken Almaz, "Taşbaba dediğimiz bu eser önümüzdeki onlarca yıl içinde birçok akademik çalışmanın kaynağı olacak. Birçok akademik bilginin silinip, yeniden yazılmasını sağlayacak. Bu eserle 2 bin 500 yıldır Türkler burada diyebiliriz. Bu çok önemli bir cümle. Biz 1071'den sonra buraya geldik, ama ondan önce en azından ticari olarak buradaydık, kültür olarak buradaydık, kabile, boy olarak buradaydık. Bu konuda bilim insanları kitaplar, makaleler yazacak" diye konuştu.

'TAŞ ESERLERİN MÜZESİNİ YAPIYORUZ'

Taşbaba heykeliyle birlikte yaklaşık 450 taş heykelin toplandığını belirten Almaz, taş eserleri müzesi için de ilk adımların atıldığını söyledi. Yazıtlar, kitabeler, mezar taşları, lahitler, İslam öncesi ve sonrası dönemlerine ait 450 eser toplandığını ifade eden Almaz, şunları söyledi:

"Bu eserleri arkadaşlar tespit edip, kendileri alıp getiriyorlar. Şu an Aziziye Belediyesi'nin deposunda topladık, toplamaya devam ediyoruz. Eserlerimiz çoğaldı, şimdi merkez Yakutiye ilçesi Paşalar Caddesi'ndeki eski müze binasının yerine yenisini yapacağız. Eski müze binasını taş eserleri müzesi olarak inşa edeceğiz. Bu müzenin en önemli nişanelerinden birisi taşbaba olacak. 450 eser var ama elinde eserleri tutup saklayan güvenilir bir yer bulup vermek isteyen bir sürü vatandaşımız var. Buradan gelecek eserlerle buradaki taş eserler 600'ün altına düşmeyecek. Bu müzemiz belki dünyada ismi anılacak büyük bir taş eserler müzesi olacak. Müze binasını projelendirdik, ödenek konusunda ilk adımları attık. Bu yazın başlatmak istiyoruz. Taş eserler müzesi olacak, insanlar gelecekler, bizim kültürümüzün nasıl süreç geçirdiğini görecekler. Çünkü bunlar bir kimlik kartı."

4'ÜNCÜ TAŞBABA HEYKELİ

Müze Müdürü Hüsnü Genç, taşbabanın Türkiye'de bulunan 4'üncü heykel olduğunu belirterek, "Bu tür eserler ülkemizde çok değil. Bunlar bizim milli kültürümüzün mührü, tapusu, burada olduğumuzu gösteren somut deliller. Bu ülkemizde bulunan 4'üncü taşbaba" dedi.

Arazide buldukları taş heykelin bu kadar önemli olacağını hiç düşünmediğini söyleyen Aytaç Alver, "Ben heykeli bulduktan sonra öğretmen oğluma söyledim. O da uzmanlarla görüştükten sonra bu taşın önemli bir heykel olduğunu öğrendik. Benim için çok gurur verici oldu" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, taşbaba heykelini bulan Aytaç Alver ile taşı inceleyerek müzeye getiren Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: DHA