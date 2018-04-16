Erzurum Şeker Fabrikası İhalesi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Bilgi Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ-MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Bir elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 471 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ verdi.

Erzurum Şeker Fabrikası ihalesi

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ ile MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ'nin katıldığı Erzurum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde ise ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Açık artırmada başlangıç tutarı 211 milyon 300 bin lira, artırım aralığı da 50 bin lira olarak belirlendi.

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin hazır bulunmadığı açık artırmada, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ de teklif vermedi. Bu nedenle ihale teklifsiz sona erdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalelerin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.