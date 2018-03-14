Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan Sanatçıya Protez Kol Müjdesi

Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan Sanatçıya Protez Kol Müjdesi

Erzurum'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu.

Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan Sanatçıya Protez Kol Müjdesi

Erzurum'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu. Siverek'in bu çağrısını karşılıksız bırakmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sanatçılarımıza değil kol, gerekirse can bile oluruz dedi. - Erzurum

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