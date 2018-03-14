Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan Sanatçıya Protez Kol Müjdesi

Erzurum'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu. Siverek'in bu çağrısını karşılıksız bırakmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sanatçılarımıza değil kol, gerekirse can bile oluruz dedi. - Erzurum