Erzurum Köşk Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Erzurum'da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum Merkez Yakutiye Köşk Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Çalışmaları devam eden Köşk Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını' söyledi.

'Baraj inşaatında dipsavak imalatının tamamı ve gövde imalatının %80 tamamlandığını' ifade eden Genel Müdür Yıldız, 'Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatı ve ulaşım yolları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 0,500 milyon m3 olan Erzurum Merkez Yakutiye Köşk Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 Bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir'dedi. - ERZURUM