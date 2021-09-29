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Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan ve Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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