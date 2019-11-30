Erzurum Diplomasi Akademisi programı sürüyor

30.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:03

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 4 yıldır çalışmalar yapan Erzurum Diplomasi Akademisinin "Girişimci ve İnsani Dış Politika" temasıyla başlayan 2019 eğitim programı devam ediyor.

Akademinin İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 2'nci buluşma programı kapsamında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kültür Sektörü Uzmanı Abdülkadir Yalvaç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi Müdürü Akif Atlı ile mülteci himaye görevlisi Kamil Sultan, diplomasi ve mülteciler konusunda sunum yaptı.

Programın danışmanlığını yapan Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, AA muhabirine, akademinin kariyer ve farkındalık programı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kariyer ve eğitimlerine katkı sağladıklarını ifade eden İşbilir, "Programımızdan bugüne kadar 550 öğrenci faydalandı. Programımıza bu sene çok sayıda başvuru oldu. Öğrencilerinin bini aşkın başvurusu içinden 300'e yakın öğrenci arkadaşımız bu programa katılıyor." dedi.

"Başarılı öğrenciler saha çalışmaları için yurt dışına gönderiliyor"

İşbilir, eğitimin sanal ortamlarda çevrimiçi ve yüz yüze verildiğini belirterek, öğrencilerin Türkiye'nin dış politikası ile ilgili okuma, çalışma ve araştırmalar yaptığını anlattı.

Öğrencilerin akademiye ilgi gösterdiğini dile getiren İşbilir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz yaptığı araştırma ve çalışmalarının ardından hazırladığı sunumlarını diğer öğrencilerimizin karşısında gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz bu şekilde farkındalık oluşturuyor. Burada deneğimiz bazı metotlar da var. Akademide arkadaşlarımızın harita bilgisinden tutun, okuma etkinliğinin artırılmasına varıncaya kadar birçok çalışma yapıyoruz. Öğrenciler günde iki analiz değerlendiriyor ve yıl boyunca 30'u aşkın kitap okuyor ve 20'yi aşkın konukla beraber oluyor. Bunların yanı sıra başarılı arkadaşlarımızı saha çalışmalarını yapmak üzere yurt dışına gönderiyoruz."

Program, öğrencilerin sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA