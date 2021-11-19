Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Afad saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

2 MAHALLEDE HASAR İHBARI

AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

DEPREM ANI KAMERADA

Vatandaşlara panik yaşatan deprem anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde avize şiddetli bir şekilde sallanırken vatandaş kısa çaplı bir panik yaşadı.

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