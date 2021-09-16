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Yasa dışı bahisle mücadele

AA - Haberler | Güncel

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Siberay" projesi ile yasa dışı bahisle mücadele için çalışma başlattı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Siberay" projesi ile yasa dışı bahisle mücadele için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı bahisle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan görseller, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde bulunan kamu kurumu binalarına, Kazım Karabekir Stadyumu'na, iddia bayilerine ve internet kafelere asılarak, halkın yoğun olduğu yerlerde el broşürü şeklinde dağıtımı yapıldı. Salı günü oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor müsabakası esnasında, stadyum içerisindeki dijital reklam panolarında da söz konusu çalışma yayınlatılarak vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. Yasa dışı bahisle mücadelemiz karalıkla sürdürülecektir"

Yasa dışı bahisle mücadele

Yasa dışı bahisle mücadele

Yasa dışı bahisle mücadele

Yasa dışı bahisle mücadele
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