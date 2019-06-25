Erzurum'da "Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Erzurum'da, Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi öncülüğünde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Yakutiye ilçesine bağlı bir parkta düzenlenen etkinlikte çok sayıda çocuk aileleriyle uçurtma uçurdu.

Yaz tatilinde çocukların teknolojiye bağımlılığını azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocukların uçurtma çabası eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle birlikte uçurtma uçuracaklarını söyledi.

Çocukluktan belli herkesin uçurtma uçurduğunu aktaran Uçar, "Bu çok güzel bir etkinliktir. Ben de çocukluğumda hep kendi uçurtmamı yapıp uçurtmuşumdur. Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisimizin almış olduğu kararı inşallah geleneksel hale getirerek her yıl yapmış olacağız. Bu yıl ilkini yapıyoruz. Bu mutlu günümüzde herkes burada. Bu mutluluğu sadece çocuklarımızın değil herkesin paylaşmasını istiyoruz. Çünkü herkesin gönlünde bu vardır." diye konuştu.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Alptekin ise uçurtma şenliğiyle amaçlarının çocukların içindeki eğlenceyi ve hayallerini gökyüzüyle buluşturmak olduğunu söyledi.

Uçar, konuşmasının ardından çocuklarla uçurtma uçurdu.

Kaynak: AA