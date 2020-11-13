Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
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Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

13.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:31

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da toprağın donması nedeniyle kış aylarında hayatını kaybedecekler için 800 mezar hazır hale getiriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kış öncesi hazırlıkların tamamlandı.

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

Kepçelerle açılan mezarları, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, 600 mezarı hazır hale getirdi. İşçiler, kalan 200'ünü açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saat 07.30'da mesaiye başlayan işçiler, 16.30'a kadar mezar açma işlemlerini yapıyor. İşçiler zaman zaman mola verip yanlarında getirdikleri termostaki çaylarını yudumlayarak yorgunluklarını gideriyor.

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

"KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR"

Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim için de çok kolay oluyor" diye konuştu.

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

"GÜN BOYU MEZAR KAZIYORUZ"

Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural ise "Mezarlık hazırlığı yapıyoruz. Kış gelmeden 600 mezarı açtık. 200 tane daha yapmamız lazım. Kar yağmadan, iyice don yapmadan onları da tamamlamalıyız. Yoksa bize çok zor oluyor. Gün boyu sürekli mezar kazıyoruz. Cenazeler gelince de kazma işlemini bırakıp, defin işlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.

Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

Haber Yorumları (2)
KORONA MEZARLARİ: Vaka sayıları çok arttı
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...25: Domates sosumuz hazir buzluğa fasulye koyduk tursulari kurduk cami kapiyi sildik e mezar da kazdik kim korkar zalım kıştan
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