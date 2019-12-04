Erzurum'da süs havuzları buz tuttu

04.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle süs havuzları buz tuttu.



Doğu Anadolu Bölgesinde önce ki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve buzlanmaya bıraktı. Bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı gece Erzurum'da sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Havuzbaşı Kent Meydanında ki süs havuzu ve kentte ki şadırvanlar buz tutarken vatandaşlar ise soğuk havadan korunmak için atkı ve eldiven giymeye başladılar.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyredileceği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA