Erzurum'da son teknolojiyle donatılan hayvan hastanesi özel hastaneleri aratmıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da son teknolojiyle donatılan ve 24 saat hizmet veren Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde geçen yıl yaklaşık 10 bin hasta hayvana yardım eli uzatıldı.

Üniversite yerleşkesinde Veterinerlik Fakültesine bağlı geniş bir alana kurulan ve kentin yanı sıra çevre illere acil servis, dahili poliklinik, jinekoloji ve cerrahi hizmet sunulan hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.

Tomografi, radyoloji ve ekokardiyografi cihazları gibi son teknolojik cihazlarla tanı ve gelişmiş laboratuvarlarda biyokimyasal, mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parazitolojik analizler de gerçekleştirilebilen hastanede, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl yaklaşık 10 bin hasta hayvan tedavi edildi.

Ocak ayında acil servis kliniğinin faaliyete girmesiyle 20'si akademisyen olmak üzere 38 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunularak özel hastaneleri aratmayan hayvan hastanesinde, hasta hayvanlar için ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri de yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, AA muhabirine, hayvan hastanesinin Erzurum'un yanı sıra çevre illere hizmet verdiğini belirterek, aylık yaklaşık 800 ila 1000 civarında hayvanın iç hastalıkları, cerrahi ve doğum alanlarındaki kliniklerde tedavi edildiğini söyledi.

Hasta hayvanlara gece de acil servis hizmeti sunuluyor

Acil serviste büyükbaş ve küçükbaş fark etmeksizin her türlü hayvana hizmet verildiğini ifade eden Sağlam, "Hastanemizde kedi ve köpekler için ayrı bölümler, muayene, karantina ve izolasyon ünitelerimiz var. Bölgede artık büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük ilgi var. Büyük çiftlikler kuruluyor. Saat 16'00'dan 08.00'a kadar olan hizmetleri acil serviste veriyoruz." dedi.

Sağlam, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın fakülte ve hastaneye her yıl önemli ölçüde maddi destek ve katkı sunduğunu aktardı.

Hastanenin donanım, tıbbi araç gereç ve makine ekipman yönünden oldukça güçlü altyapıya sahip olduğuna dikkati çeken Sağlam, "Fakültemiz hem 2 ay önce ulusal akreditasyon kuruluşumuz olan Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonunun denetiminden geçti hem de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Akreditasyon heyetince değerlendirmelerde bulunuldu. Her iki heyetin de ifadeleri, 'çok güçlü altyapının mevcudiyeti ve iyi hizmet verilmesi' yönünde oldu. Bundan memnunuz." diye konuştu.

Sağlam, hastanede hayvan sağlığı yönünden yapılacak teşhis ve tedavi hizmetlerinin en üst noktada ve en iyi donanımla yerine getirildiğini dile getirdi.

Besin hijyeni ve teknolojisi ana bilim dallarında da güçlü altyapılarının olduğunu ve burada her türlü analizlerin yapıldığını aktaran Sağlam, "Kullandığımız teknoloji, makine teçhizatı son 5 yılda alınmıştır ve en son teknolojidir. Özellikle ameliyathane, röntgen ve tomografi açısından güçlü altyapıya sahibiz. Burada asıl amacımız kaliteli, iyi veteriner hekim yetiştirmek. Fakültemiz eğitim ve araştırma kalitesi açısından ülkemizin önde gelen fakültelerinden biri. Bu imkanlar öğrencinin eğitimi açısından da önemli fırsat sağlamakta. Öğrenciler burada birebir hasta muayene ve tedavilerle eğitimlerini tamamlamakta." ifadelerini kullandı.

Hastane teknolojik donanımıyla Türkiye'nin gözde hayvan hastanelerinden biri

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Polat da güçlü altyapısı, teknolojik donanımı ve akademik personeliyle Türkiye şartlarında önde gelen hayvan hastanesi olduklarını anlattı.

Hayvanların her tülü dışkı, kan, idrar veya diğer örnek incelemelerini yaptıklarını aktaran Polat, "Beşeri hekimlikte olduğu gibi özellikle MR ve görüntüleme sistemlerinde röntgen, tomografi, ultrasonografi ve termal kamera gibi güncel teknolojileri takip etmekteyiz. Operasyon anlamında insanlarda olduğu gibi gaz anestezisi yöntemiyle hayvanları uyutup ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz." diye konuştu.

Polat, hastanenin tüm hayvanlara hizmet verecek kapasitede olduğuna işaret ederek, yoğunlukla kedi, köpek, buzağı, sığır, at, keçi ve süs hayvanlarının tedavi edildiğini dile getirdi.

Hastane personeli köyleri gezerek hayvanları muayene ediyor

Özelikle Kovid-19 salgınının hastaneye gelişleri etkilediğini belirten Polat, "Gezici mobil klinik aracımızla tarım il müdürlüğüyle her hafta kırsaldaki köyleri ziyaret ediyoruz, burada olduğu gibi muayene, röntgen, kan tahlili ve gerekirse operasyon gibi hizmetleri halkımıza ücretsiz veriyoruz. Vatandaşlarımız hayvanların gerekli tüm aşılarını yaptırıp korusunlar ve hastalandıklarında vakit kaybetmeden hastaneye götürsünler." ifadelerini kullandı.

Hasta buzağısını hastaneye getiren vatandaşlardan Abdurrahman Sarı da Pasinler ilçesinden geldiğini anlatarak, "Buraya hayvanımı getirdiğim için mutluyum, çok güzel karşılandık. Doktorlar çok güzel şekilde hayvana müdahale ve tedavi uyguladı. Buzağımız ishal olmuştu, burada hizmetler çok güzel. Bütün hocalara teşekkür ederim, Allah hepsinden razı olsun." dedi.