Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesinde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu.

Erzurum'un İspir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesinde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu. Tünel'de çalışan Mustafa Aksöyek'den o saatten itibaren haber alınamazken işçiyi arama çalışmaları 15. saatinde devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. Sel akıntısına kapılarak kaybolan 39 yaşındaki Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları sabahın ilk saatlerinden itibaren devam ediyor.

(Nejdet Yılmaz/İHA)

Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da sel yıktı geçti, tünelde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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