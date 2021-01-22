Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

22.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:53

Erzurum'da park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Palandöken ilçesi Mareşal Çakmak Hastanesi yolunda Recep Demirci'ye ait olan 34 ZE 9525 plakalı hafif ticari araçtan park halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine müdahale etmeye çalışan Demirci, aracın alev alması üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada polis ekipleri de önlem alarak ana yolda seyreden diğer araç sürücülerinin geçmesine izin vermedi.

Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Park halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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