Erzurum'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:35
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.
İlçenin Yukarı Köşk Mahallesi Muhtarı Olgun Kaygusuz, aracıyla ilçedeki Akşar Mahallesi'ne giderken Oltu-Ardahan kara yolunda vaşak gördü.
Vaşağı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kaygusuz, vaşakların sarıçam ormanlarından söz konusu bölgeye geldiğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Ayas