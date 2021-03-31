Erzurum'da "Minik Eller Toprakla Buluşuyor"
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Erzurum'da "Minik Eller Toprakla Buluşuyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 'Minik Eller Toprakla Buluşuyor'

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında çocukların toprakla buluşmalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında çocukların toprakla buluşmalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokolle tarım ve eğitim arasında yapılması planlanan projeler ve ortak çalışmalar ile ilgili işbirliği yürütülecek.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar katıldı.

Protokol kapsamında öğrencilerin bitki yetiştiriciliğinin evrelerini gözlemleyerek, deneyerek öğrenmelerini hedefleyen "Minik Eller Toprakla Buluşuyor" projesi gerçekleştirilecek.

Bu proje ile 1000 öğrenciye AŞ otu, roka, tere ve Hınıs fasulyesi tohumları dağıtımı yapılarak bitkilerini evlerinde yetiştiren çocuklar bu sayede bitkileri tanıyacak, araştırmaya, incelemeye, gözlemlemeye, üretmeye ve öğrendiklerini hayata geçirmeye başlayacaklar.

"Minik Eller Toprakla Buluşuyor" projesiyle; çocukların sebze yetiştirme evrelerini deneyimleyerek öğrenmesi ve kendi yetiştirdiği ürünü tüketme zevkini yaşaması amaçlanıyor. Bu proje ile çocuklar toprakla bağ kurabilecek, gıdaların sofralara gelme aşamalarında sarf edilen emeği görerek gıda israfından kaçınma konusunda farkındalık kazanacaklar. Çocuklar, bir bitkinin bakımını üstlenerek sorumluluk duygularını geliştirip sebze ve meyveyi market raflarında gören tüketici rolünden sıyrılıp üretici rolü üstlenecekler ve temel üretim tekniklerini öğrenecekler.

Ayrıca Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarında "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganı ile eğitim çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Erzurum'da 'Minik Eller Toprakla Buluşuyor'
Erzurum'da 'Minik Eller Toprakla Buluşuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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