Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğu
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Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğu

Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğuERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurbanlık satıcılarının yüzünü güldürdü.

29.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:19

Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğu

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurbanlık satıcılarının yüzünü güldürdü. 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunan pazarda kurbanlıklarını satışa sunan besiciler yaşam şartlarından oldukça memnun.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine 10 kilometre mesafede yapılan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurbanlık satış yapan besicileri misafir ediyor. 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 200 kişilik müzayede salonu, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunan pazarda kurbanlıklarını satışa sunan besiciler, oluşturulan tesisten oldukça memnun olduklarını belirtti.

Başta Erzurum olmak üzere çevre il ve ilçelerden canlı hayvan pazarına kurbanlık getiren vatandaşlar, Türkiye'nin en modern tesisinde bulunduklarını söyledi. Canlı hayvan pazarına getirdiği 8 büyükbaş hayvandan 5'ini sattığını söyleyen besicilerden Hakkı Peksoy, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne besicilere kazandırdığı tesis nedeniyle teşekkür etti. Peksoy, kurbanlık satışlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.

Canlı hayvan pazarıyla besicilerin kurban bayramlarında toz topraktan kurtulduğunu belirten Metin Güler, "Her şey harika 10 numara, çok güzel bir tesis. Herşey dört dörtlük. Kahvemiz, lokantamız, camimiz, sosyal tesislerimiz herşeyimiz çok güzel. Pazar da da canlılık var. Yani bayram öncesi bizim için herşey çok iyi" diye konuştu.

Tesisin sadece Erzurum'a değil Türkiye'ye kazandırılmış bir eser olduğunu belirten besiciler, pazarda geçen yıla gören canlılığın çok iyi olduğunu söyledi.

Karayazı'da beslediği 'Tosunpaşa' adını verdiği 950 kilogramlık boğasını 21 bin 500 liradan satışa çıkaran Muzaffer Karataş da, kurban pazarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğu

Kaynak: DHA

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