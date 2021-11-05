YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da köyde eğitim gören öğrencilerin roket ve drone heyecanı

Köy çocuklarının roket ve drone şaşkınlığı festivalde renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum'da 'Teknoloji Festivali' düzenlendi

ERZURUM - Erzurum Yakutiye Belediyesi Gençlik Merkezi Teknoloji Kulübü tarafından köyde eğitim gören öğrencilere teknoloji festivali düzenlendi. Festivale katılan öğrenciler, hayatlarında ilk defa roket, drone görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Erzurum Yakutiye Belediyesi Gençlik Merkezi Teknoloji Kulübü tarafından Erzurum'a bağlı Dumlu köyünde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine Teknoloji Festivali düzenlendi. Festivalde Teknofest'e katılan üniversite öğrencileri ürettikleri drone, roket, uzaktan kumandalı araba gibi teknolojik aletlerin tanıtımını yaptılar. Hayatlarında ilk defa drone, roket gören küçük çocuklar şaşkınlık ve heyecan içerisinde festivalin tadını çıkardılar.

Festival ile ilgili bilgi veren Yakutiye Belediye Gençlik Merkezi Teknoloji Takımları Koordinatörü Mehmet Gözütok, "Köylerle ilgili bizim çok çeşitli projelerimiz vardı. Bugün de burada teknoloji festivali adına Dumlu köyümüze geldik. Özellikle Teknofest yarışmalarına katılan roket takımlarımız burada arkadaşlarımıza sunum yaptılar. Üretim tasarımla ilgili makinalarımızı öğrencilerimize tanıttık. Droneları tanıttık. Bunların hepsi bizim yerli ve milli teknolojimiz, hepsi üniversite de okuyan gençlerimiz yaptı. Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar'ın teknoloji takımlarına verdiği desteği köylere de vererek bir vizyon oluşturuyor. Teknoloji atağını köylerden de devam ettirmek istiyoruz. Üretim tasarımda özellikle küçük el tornaları, kendi üretimimiz olan drone ve roket takımımız var. Roket takımımız kendi yaptıkları roketi de burada fırlattı. Bizim amacımız gelecek ufkumuzu oluşturmak, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamak" diye konuştu.

Hayatlarında ilk defa drone, roket gibi teknoloji ürünlerini gören çocuklar ise "Arabaları güzel yapmışlar. Füze de güzeldi. Kendime örnek aldım. Füze havaya gittiğinde paraşütle yavaşça düşüyor. İleride bende üretmek isterim. İlk defa roket, drone gördüm. Bugün çok eğlendim. Drone çok beğendim" şeklinde konuştular.

Küçük çocuklar, tanıtımın ardından teknolojik aletleri kullanmak için birbirleriyle yarıştı. Çocukların heyecanı festivalde renkli görüntülere sahne oldu.