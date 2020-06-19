Erzurum'da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği
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Erzurum'da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği

Erzurum'da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği Erzurum'da Korona Virüs tedbirleri üst seviyede devam ederken, Dadaşlar fasıl ekibi korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği ile Erzurumluları stresten uzaklaştırıyor.

19.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:15

Erzurum'da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği

ERZURUM - Erzurum'da Korona Virüs tedbirleri üst seviyede devam ederken, Dadaşlar fasıl ekibi korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği ile Erzurumluları stresten uzaklaştırıyor.

Erzurum Rabia Ana Mahallesi Yoncalık semtinde bulunan Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Dadaşlar Fasıl ekibi, sosyal mesafe kurallarına uyarak verdiği konserde Erzurumluları virüs stresinden bir nebzede olsa uzaklaştırıyor.

Celil Kalkan, Fikret Şimşek, Osman Kutlu, Ahmet Şengül, Engin Varol, Kemal Yabancıoğlu'ndan oluşan Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi, haftada bir gün merkezde Erzurumlularla buluşuyor.

Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurumlulara özel bir gece yaşatan Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi solistlerinden Celil Kalkan, "Amacımız Erzurum'un unutulmaya yüz tutulmuş türkülerini tekrar hayata geçirmek ve unutulan bu müzikleri bizden sonraki nesillere aktarabilmek amacındayız. Sazlı ve sözlü haftada bir gün dinleyici ve izleyicisiyle bir araya gelen fasıl ekibinin başka bir amacı da meclise gelen küskünleri ve dargınları barıştırmak, ayrıca Erzurum'da birbirini seven gençlerin sevgilerine ortak olmak, anne ve babalarına gençlere yardımcı olma adına ön ayak olmak, ayrıca 2020 yılında dünyayı etki altına alan Covid-19 Pandemi virüsü nedeniyle haftada bir gün bizleri dinlemeye gelen konuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde oturmaları sağlamak, limonlu çaylarını yudumlarken bizleri dinlemelerini sağlamak" diye konuştu.

Çaylarını yudumlayıp tarihi ve otantik mekanda türkülerle eğlenen Erzurumlular gece geç saatlere kadar unutmaz bir müzik ziyafeti yaşadılar.

Erzurum'da Korana günlerinde sosyal mesafeli fasıl etkinliği

Kaynak: İHA

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