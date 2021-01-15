Erzurum'da kar sevinci

Erzurum'da kar sevinciERZURUM'da, akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı, uzun süredir bekleyen hatta yağması için kar duasına bile çıkan kent sakinlerini sevindirdi.

Erzurum'da kar sevinci

ERZURUM'da, akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı, uzun süredir bekleyen hatta yağması için kar duasına bile çıkan kent sakinlerini sevindirdi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde yaşayanlar, kar yağışının yaşanan kuraklığı ortadan kaldıracağına ve daha çok yağmasını umduklarını söyledi.

Uzun süre mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Erzurum'da, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışı ile uyanan Erzurumlular evlerinden çıkarken kalın kıyafetlerini giyindi, fırçalarla araçların üzerindeki, işyeri ve evlerinin önündeki karı temizledi. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama olmaması için karayolları ekipleri de Erzurum-Erzincan, Erzurum-Bingöl ve Erzurum- Kars karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların açık tutulması için çaba gösterdi.

Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da 0 dereceye kadar düştü. Karın yağması için duaya bile çıktıklarını söyleyen Erzurumlu Resul Taber, kar yağışının kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını belirterek, "Uzun süredir beklediğimiz kar geldi ama çok az yağdı. İnşallah önümüzdeki günlerde eskisi gibi çok yağar. Çünkü kar berekettir, bolluktur ve temizliktir" diye konuştu.HALK OZANINDAN ÜMİT DOLU DEYİŞ Erzurum'da önceki yıllara göre kar yağışının az olduğunu belirten halk ozanı Rahim Sağlam , bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda da böyle bir kış yaşandığını hatırlatan Sağlam, kışın sonuna doğru kent merkezine kar yağdığını söyledi ve şu deyişini okudu: Hiç kimse telaş etmesin/ Kar yağacak Erzurum'a/ Ümitler gardaş bitmesin/ Kar yağacak Erzurum'a

Rahim Sağlam havamız var/ Güzel olan yuvamız var/ Mevlaya bir duamız var/ Kar yağacak Erzurum'a.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı