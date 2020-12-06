Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü
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Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü

06.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:11

Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren bir kişi, yakını olan 3 kadını vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren zanlı elinden ve göğsünden vurularak durduruldu. Yaralanan şahıs daha sonra hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle yakını olan 3 kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, yakınlarını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçarken, vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde, 1'i de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BAŞINDA SİLAHLA SOKAKTA GEZDİ

Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması yönündeki çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

POLİS VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak durduruldu. Yaralı Aslan daha sonra tedavisi için hastaneye götürüldü.

Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
NIYE ELINDEN KAFADAN: ANLIK VUCUTTA ASIRI ADRINALIN YÜKSELMESI ILE KISA BIR SÜRE ICIN BIZIM CINNET GECIRME DEDIGIMIZ YAPTIGINI HATIRLAMAMA OLABILIR DIYE BIR YERDE OKUMUSTUM BELKI BU YÜZDEN CAGDAS VE MODERN ÜLKELERDE GÜVENLIK GÖREVLILERI DEFALARCA UYARDIKTAN SONRA HALA ELINDE SILAH OLAN KISIYI KENDINE TEHDIT OLARAK GÖRÜYOR VE SÜZGECE CEVIRIYORLAR SUC ORANI YÜKSEK ÜLKELERDE BUNU BILENLER BIZDEKI GIBI CINNET GECIRDIM AYAGINA YATAMIYORLAR CINAYET ISLERKEN SONUCUNUDA TAHMIN EDIYORLAR:
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ADINI YAZSANIZ DAHA MANTIKLI OLURDU.: Yaralı aslan hastaneye götürüldü. :D
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500
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